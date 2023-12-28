Quando c è si assegnano due medaglie

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quando c è si assegnano due medaglie' è 'Ex Aequo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EX AEQUO

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Perché la soluzione è Ex Aequo? Quando due concorrenti ottengono lo stesso risultato e devono essere premiati, si utilizza l'espressione EX AEQUO. Questa frase indica che entrambi condividono lo stesso punteggio o posizione, ricevendo meriti equivalenti. È comune in competizioni sportive o contest dove il giudizio finale si conclude con un pari merito. La scelta di questa espressione permette di riconoscere equamente le prestazioni di ciascun partecipante senza dover stabilire un ordine di preferenza. In questo modo, si celebra l'uguaglianza dei risultati raggiunti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quando c è si assegnano due medaglie". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Quando c è si assegnano due medaglie nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ex Aequo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quando c è si assegnano due medaglie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quando c è si assegnano due medaglie" conferma che la soluzione 'Ex Aequo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ex Aequo

E Empoli X Xeres A Ancona E Empoli Q Quarto U Udine O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quando c è si assegnano due medaglie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ex Aequo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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