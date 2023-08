Il lago che si biforca in due rami - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lago che si biforca in due rami. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LARIO

Significato/Curiosita : Il lago che si biforca in due rami

Menfi, abusir, giza e il cairo. poco a nord del cairo inizia il delta del nilo dove il fiume si biforca in due rami principali, il ramo di rosetta a ovest... Il lago di como, detto anche lario (in lombardo lagh de comm afi: /'lak de 'km/), è un lago italiano naturale prealpino di origine fluvioglaciale ricadente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

