La Soluzione ♚ Caratterizza due fatti che si sono svolti simmetricamente

La soluzione di 12 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PARALLELISMO

Curiosità su Caratterizza due fatti che si sono svolti simmetricamente: Entrambe giungono a un pronao dove si aprono due grandi portoni (uno per lato, entrambi posizionati simmetricamente e lateralmente al milite ignoto e ciascuno... La parola parallelismo (da parallelo, latino parallelus, greco parallelos, pa, composto di pa, presso e , l'un l'altro) ha diversi usi: Parallelismo – in retorica, figura di ordine Parallelismo – in geometria Parallesimo – in filosofia Instruction level parallelism – in informatica Calcolo parallelo – in informatica

