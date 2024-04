La definizione e la soluzione di 10 lettere: Si abbrevia con due m. MILLIMETRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il metro (simbolo: m, talvolta erroneamente indicato con mt o con ml come metro lineare) è l'unità di misura base della lunghezza, secondo il SI (Sistema internazionale di unità di misura).In origine l'Assemblea nazionale francese approvò il 26 marzo 1791 la proposta di una definizione teorica del metro come 1/10 000 000 dell'arco di meridiano terrestre compreso fra il polo nord e l'equatore che passava per Parigi (il cosiddetto meridiano di Parigi). Studi successivi determinarono però che la lunghezza del quarto di meridiano terrestre era di 10 001 957 metri anziché i 10 000 000 previsti. Nel 1899 venne creato il primo campione standard in ...

millimetro ( approfondimento) m sing (pl.: millimetri)

(geometria) (fisica) unità di misura equivalente ad un millesimo di metro per ogni chilogrammo di peso in meno la pressione arteriosa si riduce di un millimetro di mercurio

Voce verbale

millimetro

prima persona singolare dell'indicativo presente di millimetrare

Sillabazione

mil | lì | me | tro

Pronuncia

IPA: /mil'limetro/

Etimologia / Derivazione

composto da milli-, ( dal francese milli- cioè "millesimo") e da metro

Parole derivate