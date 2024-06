Quote che si assegnano

: Nel III secolo a. C. C. , gettò le basi della dinastia arsacide e dell'Impero partico, che con Mitridate I (170-138 a. Il loro re Arsace I, intorno al 248 a. si stanziarono nell'altopiano iranico, in una regione (poi detta Partia) posta tra la catena degli Elburz, il fiume Amu Darya, il Mar Caspio e il deserto centrale (Dasht-e Kavir). I Parti furono una antica popolazione iranica, forse di origine nomade.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: parti f plur . plurale di parte. plurale di parto, nell'accezione di atto biologico di espulsione dal grembo materno di un neonato. plurale di parto, nell'accezione di persona della popolazione dei Parti. Voce verbale: parti . seconda persona singolare dell'indicativo presente del verbo partire. seconda persona singolare dell'imperativo presente di partire.