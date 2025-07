Si dice per pari merito nei cruciverba: la soluzione è Ex Aequo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si dice per pari merito' è 'Ex Aequo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EX AEQUO

Perché la soluzione è Ex Aequo? Ex aequo è un'espressione latina che significa a pari merito, usata per indicare situazioni in cui due o più concorrenti ottengono lo stesso risultato, come in una gara o competizione. Quando si dichiara ex aequo, si riconosce che tutti hanno raggiunto un livello di eccellenza uguale, rendendo difficile stabilire un vincitore unico. È un modo elegante e preciso per celebrare l'uguaglianza nei risultati.

