La custodia sulle spalle di Eros

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La faretra è un astuccio atto a contenere frecce o dardi per archi o balestre. Può avere diverse forme ed essere portato appeso alla cinta, alla sella di un cavallo, o sulla schiena. In alcuni casi (in particolare nel caso di faretre da sella) può avere anche uno spazio in cui deporre l'arco. Le faretre sono state usate fin dai tempi antichi da tutti i popoli che hanno fatto uso di archi o simili armi da lancio. Ötzi, l'uomo del tardo neolitico i cui resti sono stati rinvenuti sulle Alpi nel 1991, portava con sé una rudimentale faretra. Anche i boscimani africani, che ancora oggi vivono secondo lo stile di vita tradizionale di ...

faretra ( approfondimento) f sing (pl.: faretre)

contenitore per portare le frecce e talvolta anche l'arco

Sillabazione

fa | rè | tra

Pronuncia

IPA: /fa'rtra/

Etimologia / Derivazione

dal latino pharetra che deriva dal greco ata a sua volta derivante da cioè "portare"

