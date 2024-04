La Soluzione ♚ La custodia di Eros

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FARETRA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su La custodia di eros: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eros (disambigua). eros (in greco antico: , éros) è, nella religione greca, il dio dell'amore fisico... La faretra è un astuccio atto a contenere frecce o dardi per archi o balestre. Può avere diverse forme ed essere portato appeso alla cinta, alla sella di un cavallo, o sulla schiena. In alcuni casi (in particolare nel caso di faretre da sella) può avere anche uno spazio in cui deporre l'arco. Le faretre sono state usate fin dai tempi antichi da tutti i popoli che hanno fatto uso di archi o simili armi da lancio. Ötzi, l'uomo del tardo neolitico i cui resti sono stati rinvenuti sulle Alpi nel 1991, portava con sé una rudimentale faretra. Anche i boscimani africani, che ancora oggi vivono secondo lo stile di vita tradizionale di ...

Altre Definizioni con faretra; custodia; eros;