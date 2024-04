La Soluzione ♚ Astuccio per arcieri La definizione e la soluzione di 7 lettere: Astuccio per arcieri. FARETRA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Astuccio per arcieri: Suggerimenti del progetto di riferimento. la faretra è un astuccio atto a contenere frecce o dardi per archi o balestre. può avere diverse forme ed essere portato... La faretra è un astuccio atto a contenere frecce o dardi per archi o balestre. Può avere diverse forme ed essere portato appeso alla cinta, alla sella di un cavallo, o sulla schiena. In alcuni casi (in particolare nel caso di faretre da sella) può avere anche uno spazio in cui deporre l'arco. Le faretre sono state usate fin dai tempi antichi da tutti i popoli che hanno fatto uso di archi o simili armi da lancio. Ötzi, l'uomo del tardo neolitico ... Altre Definizioni con faretra; astuccio; arcieri; Astuccio per frecce; L astuccio per le frecce;

La risposta a Astuccio per arcieri

FARETRA

F

A

R

E

T

R

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Astuccio per arcieri' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.