Parte di abito o camicia che copre spalle e petto nei cruciverba: la soluzione è Sprone
SPRONE
Curiosità e Significato di Sprone
Come si scrive la soluzione Sprone
