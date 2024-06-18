Parte di abito o camicia che copre spalle e petto nei cruciverba: la soluzione è Sprone

Home / Soluzioni Cruciverba / Parte di abito o camicia che copre spalle e petto

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Parte di abito o camicia che copre spalle e petto' è 'Sprone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRONE

Curiosità e Significato di Sprone

Hai risolto il cruciverba con Sprone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sprone.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In un abito cala dalle spalle su petto e dorsoAperto sul petto e sulle spalleIndumento che copre le spalleUna mascherina che copre la parte superiore del voltoIl telo che copre le spalle del sacerdote

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sprone

Hai davanti la definizione "Parte di abito o camicia che copre spalle e petto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

R Roma

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N S O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SONNO" SONNO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.