La usava l arciere

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La usava l arciere' è 'Faretra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARETRA

Perché la soluzione è Faretra? La parola fa tra tra era un termine usato dall’arciere per indicare la parte di tessuto o pelle tesa sul bersaglio, che serviva come riferimento per centrare la mira. Questa componente permetteva di valutare meglio la precisione del tiro e di migliorare le proprie capacità di mira. La fa tra tra veniva applicata sui bersagli per facilitare l’addestramento e per verificare la posizione delle frecce. La sua funzione era fondamentale per affinare l’arte del tiro con l’arco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La usava l arciere". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La usava l arciere nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Faretra

La definizione "La usava l arciere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La usava l arciere" conferma che la soluzione 'Faretra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Faretra

F Firenze A Ancona R Roma E Empoli T Torino R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La usava l arciere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Faretra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: A tracolla dell arciereLa portava Robin HoodUn contenitore per le frecceL arciere la tiene sulle spalleSi usava per scriveredi potassio: si usava come sedativoSi usava con lo stiloGiostrare come si usava fare nel Medioevo