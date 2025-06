Sventolano alle spalle di molti supereroi nei cruciverba: la soluzione è Mantelli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sventolano alle spalle di molti supereroi' è 'Mantelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANTELLI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Mantelli più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mantelli.

Perché la soluzione è Mantelli? I mantelli sono lunghi capi di stoffa che si indossano sopra gli abiti, spesso associati ai supereroi per coprire e proteggere. Sono simbolo di eleganza, mistero e potere, e vengono spesso usati come dettaglio distintivo nei costumi dei personaggi più iconici. Quindi, quando si parla di sventolare alle spalle di molti supereroi, ci si riferisce proprio ai mantelli che completano il loro look in modo memorabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dice di uomini con molti anni sulle spalleLa hanno doppia molti supereroiSulle spalle di molti studentiInzuppa molti dolciTuniche corte degli antichi Romani che avviluppavano le spalle

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

