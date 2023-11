La definizione e la soluzione di: Permette di abbreviare i tempi di cottura dei cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

perfetto di abbreviature i tempi di cottura dei cibi" />La pentola a pressione è un utensile da cucina che permette una cottura accelerata grazie alla temperatura al suo interno di circa 120 °C, più alta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : La permette l antenna; Si può abbreviare S; I tempi sul ring; Un riso resistente alla cottura ; I cibi tenuti nel freezer;

Cerca altre Definizioni