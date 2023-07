Si può abbreviare S - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può abbreviare S. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAN

Significato/Curiosita : Si puo abbreviare s

Gara per la scoperta dell'atomica contro i tedeschi. l'abbiamo usata per abbreviare l'agonia della guerra, per risparmiare la vita di migliaia e migliaia... Dell'alfabeto greco san – popolo del kalahari san – personaggio del mondo emerso san – personaggio di naruto san – in giapponese significa "tre". san – suffisso...