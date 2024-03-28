Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani

Home / Soluzioni Cruciverba / Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani' è 'Anfiteatro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANFITEATRO

Perché la soluzione è Anfiteatro? L'anfiteatro era uno spazio all'aperto progettato per ospitare spettacoli e combattimenti tra gladiatori durante l'epoca romana. Questi grandi edifici circolari o ovali permettevano al pubblico di assistere a eventi di intrattenimento di massa. La struttura era spesso imponente e dotata di gradinate che garantivano una buona visuale a tutti gli spettatori. È uno dei simboli più riconoscibili dell'antica civiltà romana e del loro amore per lo spettacolo.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Anfiteatro

Quando la definizione "Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Anfiteatro:

A Ancona N Napoli F Firenze I Imola T Torino E Empoli A Ancona T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un luogo per gli spettacoli ai tempi dei Romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: L arena degli antichi gladiatoriL edificio in cui combattevano i gladiatoridi Pompei di Volterra FlavioAi tempi dei Romani era la capitale del FriuliLuogo ove i Romani davano pubblici spettacoliDiede filo da torcere ai Romani ai tempi di CatoneParigi ai tempi dei RomaniLo erano Gaio, Marco e Lucio ai tempi dei Romani