Un riso resistente alla cottura - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : PARBOILED

Significato/Curiosita : Un riso resistente alla cottura

L'olio di riso adeguatamente raffinato può avere un alto punto di fumo, 254°, e per il suo sapore delicato è adatto per metodi di cottura ad alta temperatura... Il parboiled, o parboilizzato (dall'inglese partially boiled, parzialmente bollito), è una modalità di trattamento dei chicchi di riso per salvaguardarne... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

