Assimilare i cibi

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: La digestione è il secondo passaggio della nutrizione degli organismi viventi. Di tipo chimico e/o meccanico, trasforma e riduce in complessità i principi nutritivi assunti, in genere macromolecole o strutture biologiche complesse, in sostanze più semplici assorbibili ed assimilabili dall'organismo. Comprende sia i processi digestivi propri dell'apparato digerente nei metazoi, sia la digestione all'interno della cellula, ad esempio nei vacuoli digestivi, nell'ambito della fagocitosi, la digestione di molecole complesse come la lignina da parte di funghi come gli ascomiceti, ed in generale la degradazione a scopo metabolico, compresa quella ...

digerire (vai alla coniugazione)

(biologia) (fisiologia) trasformare gli alimenti in sostanze in grado di far funzionare l'organismo (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) subire qualcosa (chimica) decomporre una sostanza con appositi reattivi

Sillabazione

di | ge | rì | re

Pronuncia

IPA: /dide'rire/

Etimologia / Derivazione

dal latino digerere, ossia "distribuire", composto di dis- e gerere ovvero "portare"

Citazione

Sinonimi

(un cibo) elaborare, assimilare, smaltire

elaborare, assimilare, smaltire ( senso figurato ) (un sentimento) placare, vincere

placare, vincere ( senso figurato ) (una materia) capire, comprendere, apprendere, imparare, impadronirsi

capire, comprendere, apprendere, imparare, impadronirsi ( senso figurato ) (una persona, un discorso) tollerare, sopportare, accettare, mandare giù, subire

tollerare, sopportare, accettare, mandare giù, subire (antico) disporre, ordinare

Contrari

(cibo) restare sullo stomaco

(fam.; offese, insulti e sim.) respingere, rifiutare

Parole derivate

digerente, digeribile, digerito, digestione, digestivo, digesto, indigesto

Proverbi e modi di dire