Noi ai tempi di Cesare La definizione e la soluzione di 3 lettere: Noi ai tempi di Cesare. NOS Francese Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su nos plurale di no Croato Sostantivo nos naso Latino Pronome nos pronome personale di prima persona plurale: noi nos, tua progenies, caeli quibus adnuis arcem (...) Italis longe disiungimur oris - noi, la tua progenie, ai quali prometti la vetta del cielo (...) siamo tenuti lontano dalle spiagge italiane (Virgilio, Eneide, 250-252) Sillabazione nos Pronuncia (pronuncia classica ) IPA: /nos/

IPA: (pronuncia ecclesiastica ) IPA: /nos/ Etimologia / Derivazione dal proto-italico *nos, a sua volta dal proto-indoeuropeo *ns-, *nos-, radice delle forme flesse del pronome *wéy, "noi"; etimologicamente correlato al possessivo noster, ed al pronome greco antico µe Uso / Precisazioni in latino, come in italiano, il pronome spesso si omette quando è soggetto della frase; quando viene esplicitato è solitamente per darvi un'enfasi particolare: ad es. dicemus , "diciamo"; nos dicemus , "diciamo noi"

, "diciamo"; , "diciamo noi" nel latino classico di uso letterario è diffuso l'utilizzo del pluralis maiestatis ; per questo motivo in molte circostanze il pronome, per quanto plurale, si riferisce al soggetto singolare: nos dedimus = "noi demmo" = "io diedi"

; per questo motivo in molte circostanze il pronome, per quanto plurale, si riferisce al soggetto singolare: = "noi demmo" = "io diedi" il genitivo nostri, "di noi, nostro" si utilizza per indicare possesso, ad es nostri amorem - "il nostro amore"; il genitivo nostrum invece ha solitamente funzione partitiva, ad es nostrum melior - "il migliore di noi" Parole derivate discendenti in altre lingue italiano: noi

catalano: nós

francese: nous

portoghese: nós

romeno: noi

siciliano: nui

spagnolo: nos

veneto: noi Termini correlati (pronomi personali in latino) (singolari) ego, tu, (is) (plurali) nos , vos, (ei)

(pronomi/aggettivi possessivi in latino) (singolari) meus, tuus, suus (plurali) noster, vester/voster, suus

Sloveno Sostantivo nos m naso Spagnolo Pronome nos noi Etimologia / Derivazione dal latino nos

