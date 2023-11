La definizione e la soluzione di: Un medico specialista in riabilitazione motoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FISIATRA

Significato/Curiosita : Un medico specialista in riabilitazione motoria

Dell'oculista, medico chirurgo specialista in oftalmologia. l'oculista è l'unico professionista abilitato, per definizione, ad eseguire un atto medico in campo... Il medico specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa è una figura medica della sanità italiana. Il termine "fisiatra" con cui a volte per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

