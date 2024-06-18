Medico che opera

SOLUZIONE: CHIRURGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Medico che opera" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Medico che opera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Chirurgo? Un professionista che si occupa di interventi chirurgici per curare malattie o traumi. È esperto nel praticare incisioni e interventi mirati per migliorare la salute dei pazienti. La sua attività richiede competenze specifiche e precisione, spesso lavorando in ambienti specializzati. La figura del chirurgo è fondamentale in ambito medico, intervenendo direttamente sul corpo umano. La sua presenza è essenziale per risolvere problemi complessi che richiedono un intervento immediato e qualificato.

Quando la definizione "Medico che opera" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Medico che opera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Chirurgo:

C Como H Hotel I Imola R Roma U Udine R Roma G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Medico che opera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

