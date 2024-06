La Soluzione ♚ Una sfera che viene impiegata per la riabilitazione La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : PALLA MEDICA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. PALLAMEDICA

Significato della soluzione per Una sfera che viene impiegata per la riabilitazione: La palla è costruita in modo da non sgonfiarsi e da non recare danni al suo lancio; ha solitamente un diametro di 35 cm e un peso superiore o uguale ad 1 kg. La palla medica è un attrezzo realizzato in vinile o in pelle e riempito di sabbia, molto utilizzato in fisioterapia per la riabilitazione e in vari sport (pallavolo, calcio e rugby, per esempio), sia per potenziare la muscolatura, che per migliorare movimenti, resistenza, forza e velocità.

