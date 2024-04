La Soluzione ♚ Medico specialista nel reparto maternità

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Medico specialista nel reparto maternità. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : NEONATOLOGO

Curiosità su Medico specialista nel reparto maternita: Oppure assiste ad un'operazione chirurgica condotta dal ginecologo. reparto maternità, dove le pazienti attendono sia prima che dopo il parto, restando... La neonatologia è quella branca della pediatria che si occupa della terapia medica dei neonati, in particolare delle malattie neonatali e delle nascite premature. È una specialità che si esercita in ospedale ed è di solito praticata nelle unità di cura intensiva neonatale. I principali pazienti dei neonatologi sono bambini appena nati che sono malati o che hanno bisogno di cure mediche specialistiche a causa della nascita prematura, basso peso alla nascita, crescita intrauterina ritardata, malformazione congenita (difetto di nascita), sepsi, o asfissia neonatale. Una concezione più estesa considera lo sviluppo fisico e psichico, normale o ...

Altre Definizioni con neonatologo; medico; specialista; reparto; maternità;