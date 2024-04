La Soluzione ♚ Precede laringoiatra La definizione e la soluzione di 7 lettere: Precede laringoiatra. OTORINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Precede laringoiatra: L'otorinolaringoiatria è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto testa-collo, ossia dell'orecchio (udito ed equilibrio), del naso (respirazione e apnee del sonno) e della gola (voce e deglutizione), tra cui anche, ad esempio, il trattamento chirurgico della tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico delle tonsille, della base del cranio, della bocca, lingua, ghiandole salivari, tumori del distretto cervicale e facciale, ecc. Nonostante le diverse parti possano sembrare poco correlate, è comune che siano affette congiuntamente da uno ... Prefisso Significato e Curiosità su: L'otorinolaringoiatria è la branca della medicina che si occupa di prevenzione, diagnosi e terapia sia medica sia chirurgica delle patologie del distretto testa-collo, ossia dell'orecchio (udito ed equilibrio), del naso (respirazione e apnee del sonno) e della gola (voce e deglutizione), tra cui anche, ad esempio, il trattamento chirurgico della tiroide e paratiroidi, nonché quello medico e chirurgico delle tonsille, della base del cranio, della bocca, lingua, ghiandole salivari, tumori del distretto cervicale e facciale, ecc. Nonostante le diverse parti possano sembrare poco correlate, è comune che siano affette congiuntamente da uno ... oto- prima parte di lemmi formati dall'accostamento di due parole parole la prima delle quali ha il significato di orecchio, Sillabazione ò | to Pronuncia IPA: /'to/ Etimologia / Derivazione dal greco t cioè "orecchio" Parole derivate Vedi: elenco automatico otoacustico, otoantrite, otocefalia, otocefalo, otocentesi, otocisti, otocleisi, otoconia, otoconio, otodinia, otoematoma, otoencefalite, otoeritrosi, otofaringeo, otoflogosi, otoganglio, otogeno, otoiatra, otoiatria, otoiatrico, otolita, otolite, otolitico, otolito, otolitometria, otologia, otologico, otologo, otomastoidite, otomeningite, otomiasi, otomiastenia, otomicosi, otomicroscopio, otoneurologia, otopatia, otopiesi, otopiorrea, otoplastia, otoplastica, otorinite, otorino, otorinolaringoiatra, otorinolaringoiatria, otorinolaringoiatrico, otorinolaringologia, otorinolaringologico, otorinolaringologo, otorragia, otorragico, otorrea, otorroico, otosclerosi, otoscopia, otoscopio, otospongiosi, ototrofoneurosi Termini correlati -oto Altre Definizioni con otorino; precede; laringoiatra; Un medico specialista in riabilitazione motoria; Lo si guida con il patentino AM; Precede gen e dat; Precede il sig sulle buste; Domenica in: precede la Pasqua; laringoiatra specialista; Cerca altre soluzioni cruciverba

OTORINO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Precede laringoiatra' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.