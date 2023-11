La definizione e la soluzione di: Il cane da caccia che può essere italiano o tedesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : BRACCO

Significato/Curiosita : Il cane da caccia che puo essere italiano o tedesco

il bassotto tedesco è una razza di cani caratterizzata dall'altezza proporzionalmente inferiore alla lunghezza. si tratta di un cane da caccia e da compagnia... Lorraine Bracco (New York, 2 ottobre 1954) è un'attrice ed ex modella statunitense, principalmente nota per il ruolo di Karen Hill nel film Quei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

