Un mandato che può essere conferito dal Presidente della Repubblica

Aggettivo

Significato e Curiosità su: La lettura esplorativa è il processo cognitivo di decodifica della scrittura di testo (lettura) mediante il quale si cerca di estrarre informazioni attraverso una panoramica rapida e generale, senza procedere a una vera e propria lettura di tipo tradizionale (integrale e sequenziale). Lo scopo è quello di individuare in modo rapido, all'interno del testo scritto, l'esistenza di argomenti o passaggi di interesse per il lettore sui quali poi decidere di soffermarsi in modo più approfondito in un secondo momento, quando si procederà o a una tradizionale lettura sistematica, o a una lettura selettiva (leggendone solo le porzioni o le sezioni ...

esplorativo m sing

inerente all'esplorazione

Sillabazione

e | splo | ra | tì | vo

Pronuncia

IPA: /esplora'tivo/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino tardo explorativus