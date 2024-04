La Soluzione ♚ Si prende per non essere presi La definizione e la soluzione di 4 lettere: Si prende per non essere presi. FUGA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Si prende per non essere presi: Sostantivo Significato e Curiosità su fuga ( citazioni) f sing (pl.: fughe) partenza improvvisa e rapida da un luogo per timore di un evento sfavorevole, dannoso o letale nel ciclismo, l'azione di uno o più corridori che si avvantaggiano dal gruppo (familiare) tentativo appunto illegale di sfuggire alle forze dell'ordine o alla polizia in genere un uomo armato in fuga (musica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale fuga terza persona singolare dell'indicativo presente di fugare seconda persona singolare dell'imperativo presente di fugare Sillabazione fù | ga Pronuncia IPA: /'fuga/ Etimologia / Derivazione dal latino fuga, derivazione di fugere ovvero "fuggire" Citazione Sinonimi partenza precipitosa, fuggifuggi, fuggi-fuggi

(dal carcere) evasione

evasione (di eserciti) ritirata, rotta, disfatta, ripiegamento, diserzione, defezione

ritirata, rotta, disfatta, ripiegamento, diserzione, defezione ( per estensione ) (di liquidi, gas) uscita, fuoriuscita, perdita, emanazione, esalazione, dispersione

uscita, fuoriuscita, perdita, emanazione, esalazione, dispersione ( senso figurato ) perdita

perdita (sport) vantaggio

