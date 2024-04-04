Va a caccia di artisti

Sara Verdi | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Va a caccia di artisti' è 'Talent Scout'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TALENT SCOUT

Perché la soluzione è Talent Scout? Un talent scout è una persona che si dedica alla scoperta di nuovi artisti nel mondo dello spettacolo, della musica o delle arti visive. La sua attività consiste nel cercare talenti emergenti, valutare le loro capacità e proporli alle case discografiche, agenzie o produttori. Questo ruolo richiede sensibilità artistica, intuito e conoscenze approfondite del settore. La sua presenza è fondamentale per portare alla luce nuovi volti e promuovere la creatività emergente nel panorama culturale.

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Va a caccia di artisti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Talent Scout

Quando la definizione "Va a caccia di artisti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Talent Scout'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Va a caccia di artisti
  • Risposta: TALENT SCOUT
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 6-5
  • Schema utile: T_____ _____
  • Inizia con: T
  • Finisce con: T

Le 11 lettere della soluzione

T Torino
A Ancona
L Livorno
E Empoli
N Napoli
T Torino
 
S Savona
C Como
O Otranto
U Udine
T Torino

La soluzione 'Talent Scout' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Va a caccia di artisti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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