Va a caccia di artisti
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SOLUZIONE: TALENT SCOUT
Perché la soluzione è Talent Scout? Un talent scout è una persona che si dedica alla scoperta di nuovi artisti nel mondo dello spettacolo, della musica o delle arti visive. La sua attività consiste nel cercare talenti emergenti, valutare le loro capacità e proporli alle case discografiche, agenzie o produttori. Questo ruolo richiede sensibilità artistica, intuito e conoscenze approfondite del settore. La sua presenza è fondamentale per portare alla luce nuovi volti e promuovere la creatività emergente nel panorama culturale.
Va a caccia di artisti nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Talent Scout
Quando la definizione "Va a caccia di artisti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Talent Scout'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Va a caccia di artisti
- Risposta: TALENT SCOUT
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Schema utile: T_____ _____
- Inizia con: T
- Finisce con: T
Le 11 lettere della soluzione
La soluzione 'Talent Scout' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Va a caccia di artisti". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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