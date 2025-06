Un mare in parte italiano nei cruciverba: la soluzione è Ionio

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un mare in parte italiano' è 'Ionio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IONIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Ionio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ionio.

Perché la soluzione è Ionio? L'Ionio è un mare grande e affascinante che bagna le coste dell’Italia meridionale e della Grecia. Fa parte del Mar Mediterraneo ed è conosciuto per le sue acque cristalline, le isole pittoresche e i paesaggi mozzafiato. La sua storia ricca di mitologia e cultura lo rende uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo, ideale per scoprire natura, tradizioni e relax.

La definizione "Un mare in parte italiano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

