La Soluzione ♚ Il sottomarino tedesco La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il sottomarino tedesco. U BOOT Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il sottomarino tedesco: U-Boot è il termine tedesco utilizzato per indicare genericamente i sommergibili nato dall'abbreviazione di Unterseeboot, letteralmente "battello sottomarino". Il termine è utilizzato nelle altre lingue per indicare i sommergibili impiegati dalla marina militare tedesca (Kaiserliche Marine e Kriegsmarine) durante la prima e la seconda guerra mondiale. Talvolta in italiano è erroneamente utilizzata la forma anglicizzata U-Boat. Tedesco Sostantivo Significato e Curiosità su: U-Boot è il termine tedesco utilizzato per indicare genericamente i sommergibili nato dall'abbreviazione di Unterseeboot, letteralmente "battello sottomarino". Il termine è utilizzato nelle altre lingue per indicare i sommergibili impiegati dalla marina militare tedesca (Kaiserliche Marine e Kriegsmarine) durante la prima e la seconda guerra mondiale. Talvolta in italiano è erroneamente utilizzata la forma anglicizzata U-Boat. U-Boot n (militare) (marina) sottomarino Sillabazione U-Boot Pronuncia IPA: /'ubot/ Etimologia / Derivazione abbreviatura da Unterseeboot ("batello sottomarino") Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de

