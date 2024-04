La definizione e la soluzione di 6 lettere: Vi si cuoce la polenta. PAIOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il paiolo o paiuolo è un tipo di pentola usata tradizionalmente per la preparazione della polenta. Viene solitamente costruito in rame, ghisa, pietra ollare o alluminio. Se di dimensioni molto grandi veniva usato anche per la produzione del formaggio nelle casere di montagna, per la cottura dei ciccioli o per il bucato.

paiolo m sing (pl.: paioli)

grossa pentola metallica, solitamente rame o alluminio, con forma caratteristica utilizzata esclusivamente per la preparazione della polenta

Sillabazione

pa | iò | lo

Pronuncia

IPA: /pa'jlo/

Etimologia / Derivazione

(recipiente) dal latino volgare * pariolum , forma diminutiva di origine celtica; cfr. gallese pair , irlandese coire .

dal latino volgare * , forma diminutiva di origine celtica; cfr. gallese , irlandese . (paglia) variante dialettale di pagliolo

Sinonimi

calderone

