La definizione e la soluzione di: Pentoloni per la polenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Pentoloni per la polenta: Rosa. la scena del ricevimento offerto dalla figlia della contessa richiese due giorni di lavoro: per la gag della polenta fu utilizzato un pentolone d'antiquariato... Curiosità su: Rosa. la scena del ricevimento offerto dalla figlia della contessa richiese due giorni di lavoro: per la gag della polenta fu utilizzato un pentolone d'antiquariato... Paioli è un produttore italiano di parti per la sospensione e alimentazioni di biciclette, motocicli, ATV, autoveicoli e treni. Italiano Sostantivo, forma flessa paioli m pl plurale di paiolo Sillabazione pa | iò | li Etimologia / Derivazione vedi paiolo

Altre risposte alla domanda Pentoloni per la polenta: paioli; pentoloni; polenta;