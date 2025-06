Per cuocere la polenta nei cruciverba: la soluzione è Paiolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Per cuocere la polenta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Per cuocere la polenta' è 'Paiolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAIOLO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Paiolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Paiolo.

Perché la soluzione è Paiolo? PaioLo è un contenitore tradizionale usato in cucina, soprattutto nel Nord Italia, per cuocere la polenta. È un paiolo di rame o altro metallo, spesso dotato di manici e coperchio, che permette una cottura lenta e uniforme. Utilizzato fin dall'antichità, rappresenta un simbolo della tradizione culinaria italiana e garantisce una polenta perfetta. È un elemento fondamentale per chi ama cucinare con passione e autenticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:La pentola per cuocere la polentaSi fanno girare per cuocere la carneMescolare la polenta nel paioloÈ ghiotta di polentaPentole per la polenta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Per cuocere la polenta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

I Imola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

I O R M S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAROSI" MAROSI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.