La definizione e la soluzione di: Si cuoce in uno stampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Si cuoce in uno stampo

Crespelle), il testarolo cuoce a contatto con il sottano senza mai essere girato: la parte superiore del disco di pasta cuoce quindi grazie all'irradiazione... Lo sformato, talvolta detto anche flan, è una preparazione alimentare tipica italiana che può essere usata come antipasto o come piatto principale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Vi si cuoce la polenta; Vi si cuoce sopra l arrosto; Vi si cuoce il brasato; Materiale che si cuoce e spesso smalta; Lo stampo per monete; Piccolo stampo da spiaggia; Piccolo stampo per giocare; Pasta o riso cotti in uno stampo ;

Cerca altre Definizioni