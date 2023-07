Pentolone per polenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pentolone per polenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PAIOLO

Significato/Curiosita : Pentolone per polenta

Il cameriere pasticcione di capodanno che lo fa cadere in un pentolone pieno di polenta. il giorno successivo tutti vanno a sciare, arrivando a valle... Casere di montagna, per la cottura dei ciccioli o per il bucato. paiolo in rame è il paiolo di tradizione, in rame battuto di grosso spessore, diffuso in...