Pizarro ne abbatté l impero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pizarro ne abbatté l impero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : INCAS

Significato/Curiosita : Pizarro ne abbatte l impero

Dalla nobile famiglia dei pizarro, grazie alla quale hernán fu cugino di secondo grado di francisco pizarro. le famiglie pizarro e altamirano sono le due... Significati, vedi inca (disambigua). gli inca, talvolta anche indicati come incas, furono gli artefici di una delle maggiori civiltà precolombiane che si... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Pizarro ne abbatté l impero : pizarro; abbatté; impero; L ultimo lo detronizzò pizarro ; Il pizarro conquistatore spagnolo; Lo furono gli spagnoli Cortes e pizarro ; Li sterminò pizarro ; Lo conquistò pizarro ; La capitale foondata nel 1535 da pizarro ; Esalta o abbatte i tifosi; Abbattere animali per il sostentamento; Si abbatte per gioco; Abbattersi, affliggersi; Abbattere con il piccone; Abbatterono il primo impero babilonese; Si fa abbattendo tutti i birilli ing; Formarono un impero sulle Ande; Costituirono un impero sulle Ande; L impero in cui regnarono gli Incas; Il suo impero romano cadde nel 476 dC; L impero turco fino al 1922; L impero fondato dal sultano Osman I; Ebbero un fiorente impero in Asia Minore;

Cerca altre Definizioni