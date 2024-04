La Soluzione ♚ Abbatté il regno di Lidia La definizione e la soluzione di 4 lettere: Abbatté il regno di Lidia. CIRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbatte il regno di lidia: Ciro Immobile (Torre Annunziata, 20 febbraio 1990) è un calciatore italiano, attaccante e capitano della Lazio e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021. Cresciuto nei settori giovanili di Sorrento prima e Juventus poi, emerge tra le file di Pescara e Torino vincendo con queste ultime due titoli di capocannoniere, rispettivamente in Serie B (2011-2012) e in Serie A (2013-2014). Alla Lazio si afferma tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, trionfando per altre tre volte nella classifica marcatori della Serie A (2017-2018, 2019-2020 e 2021-2022) – divenendo il primo calciatore italiano a ... Nome proprio Significato e Curiosità su: Ciro Immobile (Torre Annunziata, 20 febbraio 1990) è un calciatore italiano, attaccante e capitano della Lazio e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021. Cresciuto nei settori giovanili di Sorrento prima e Juventus poi, emerge tra le file di Pescara e Torino vincendo con queste ultime due titoli di capocannoniere, rispettivamente in Serie B (2011-2012) e in Serie A (2013-2014). Alla Lazio si afferma tra i migliori attaccanti italiani della sua generazione, trionfando per altre tre volte nella classifica marcatori della Serie A (2017-2018, 2019-2020 e 2021-2022) – divenendo il primo calciatore italiano a ... Ciro m nome proprio di persona maschile Sillabazione Cì | ro Etimologia / Derivazione dal persiano Kurush Altre Definizioni con ciro; abbatté; regno; lidia; Storico re persiano; Ricopre le frittelle in USA; Il mese in cui Napoleone abbatté il Direttorio; Antico popolo che abbatté l impero babilonese; Il Regno Unito sul web; Il regno di Agamennone; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Abbatté il regno di Lidia

CIRO

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Abbatté il regno di Lidia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.