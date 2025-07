L arma che abbatté Golia nei cruciverba: la soluzione è Fionda

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L arma che abbatté Golia' è 'Fionda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FIONDA

Curiosità e Significato di Fionda

La parola Fionda è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fionda.

Perché la soluzione è Fionda? Una fionda è un semplice strumento di lancio, composto da una forcella e una gomma elastica, usato fin dall'antichità per scagliare piccoli oggetti. La sua efficacia sta nella capacità di concentrare energia e velocità, trasformando un gesto semplice in un'arma efficace. È simbolo di ingegno e astuzia, come quella che ha permesso a Davide di sconfiggere Golia con poco più di una fionda.

Come si scrive la soluzione Fionda

Non riesci a risolvere la definizione "L arma che abbatté Golia"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

I Imola

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

