Fece parte dell impero austriaco dopo il Congresso di Vienna

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La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Fece parte dell impero austriaco dopo il Congresso di Vienna' è 'Regno Lombardo Veneto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGNO LOMBARDO VENETO

Perché la soluzione è Regno Lombardo Veneto? Il Regno Lombardo Veneto fu una regione che, dopo il Congresso di Vienna nel 1815, entrò a far parte dell'Impero austriaco. Questa area comprendeva territori strategici e importanti dal punto di vista economico e culturale, influenzando profondamente la storia italiana. La presenza austriaca portò a un dominio amministrativo e politico che durò fino a metà Ottocento, contribuendo ai fermenti nazionalisti e all'unificazione italiana. La sua storia si intreccia con i mutamenti politici dell'epoca e le aspirazioni di indipendenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fece parte dell impero austriaco dopo il Congresso di Vienna". La risposta di 19 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Fece parte dell impero austriaco dopo il Congresso di Vienna nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Regno Lombardo Veneto

In presenza della definizione "Fece parte dell impero austriaco dopo il Congresso di Vienna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fece parte dell impero austriaco dopo il Congresso di Vienna" conferma che la soluzione 'Regno Lombardo Veneto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Regno Lombardo Veneto

R Roma E Empoli G Genova N Napoli O Otranto L Livorno O Otranto M Milano B Bologna A Ancona R Roma D Domodossola O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli E Empoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fece parte dell impero austriaco dopo il Congresso di Vienna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Regno Lombardo Veneto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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