Il mese in cui Napoleone abbatté il Direttorio La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il mese in cui Napoleone abbatté il Direttorio. BRUMAIO Il mese in cui napoleone abbatte il direttorio: Il mese di brumaio (o brumale; in francese: brumaire) era il secondo mese del calendario rivoluzionario francese e corrispondeva (a seconda dell'anno) al periodo compreso tra il 22/24 ottobre e il 20/22 novembre nel calendario gregoriano. Era il secondo dei mois d'automne (mesi d'autunno); seguiva vendemmiaio e precedeva frimaio. Il mese di brumaio deve la sua etimologia: secondo i termini del rapporto presentato alla Convenzione nazionale il 3 brumaio anno II (24 ottobre 1793) da Fabre d'Églantine, in nome della "commissione incaricata della stesura del calendario". brumaio ( approfondimento) m sing(pl.: brumai) secondo mese del calendario rivoluzionario francese (22 ottobre - 21 novembre) Sillabazione bru | mà | io Pronuncia IPA: /bru'majo/ Etimologia / Derivazione deriva dal francese brumaire, a sua volta derivazione di brume cioè "nebbia" Termini correlati (autunno)vendemmiaio, frimaio Altre Definizioni con brumaio; mese; napoleone; abbatté; direttorio; Lo percepisce ogni mese il lavoratore dipendente; Si paga una volta al mese; Monogramma di Napoleone; Così fu detto Napoleone II; Abbatté il regno di Lidia; Antico popolo che abbatté l impero babilonese;

BRUMAIO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Il mese in cui Napoleone abbatté il Direttorio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.