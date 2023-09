Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VOLEE

Significato/Curiosita : Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno

Situazioni: il tennista ritiene che una palla chiamata fuori a suo sfavore sia in realtà in campo: se la palla è effettivamente buona, al tennista in questione... Anche la cosiddetta demi-volee, ovvero una volee smorzata o no, dopo aver fatto toccare terra alla palla. entrambi i colpi di volée, così come lo smash, sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

