Spazio di terreno

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Spazio di terreno' è 'Area'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AREA

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Perché la soluzione è Area? L'area è uno spazio di terreno che si estende su una superficie piana o irregolare. Essa può essere utilizzata per vari scopi, come attività agricole, edilizie o ricreative. La quantità di spazio disponibile influisce sulle possibilità di sviluppo e sulla distribuzione delle risorse. La misura dell'area si calcola in metri quadrati, ettari o altre unità di superficie. La conoscenza dell'area è fondamentale per pianificare e gestire efficacemente il territorio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Spazio di terreno". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Spazio di terreno nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Area

La definizione "Spazio di terreno" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Spazio di terreno" conferma che la soluzione 'Area' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Area

A Ancona R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Spazio di terreno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Area' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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