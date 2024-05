La Soluzione ♚ La patria del tennista Djokovic La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SERBIA . Ecco la soluzione verificata per la definizione La patria del tennista Djokovic. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su La patria del tennista djokovic: Cosa mangia il tennista serbo, su la gazzetta dello sport, 11 maggio 2021. url consultato il 23 gennaio 2024. ^ (en) geoff lindsey, djokovic, the jokey jock... La Serbia (in serbo ), ufficialmente Repubblica di Serbia (in serbo , Republika Srbija), è uno Stato dell'Europa sudorientale senza sbocco sul mare, compreso tra il bassopiano pannonico e la penisola balcanica. Confina con l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina, de facto il Kosovo e la Croazia, conta circa 7 milioni di abitanti e la sua capitale è Belgrado. La Repubblica di Serbia fu parte della Jugoslavia fino al 1992, successivamente ridotta alla sola unione statale di Serbia e Montenegro, ma, in seguito al referendum del 21 maggio 2006, il Montenegro ha ...

