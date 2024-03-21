Rotondo come una palla nei cruciverba: la soluzione è Sferico

Sara Verdi | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rotondo come una palla' è 'Sferico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SFERICO

Curiosità e Significato di Sferico

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sferico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sferico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ventri a pallaIl pane rotondo della cucina polacca ed ebraicaTavolino rotondo da salottoPalla vuota di vetroGiocano con la palla ovale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Rotondo come una palla - Sferico

Come si scrive la soluzione Sferico

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rotondo come una palla", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Le 7 lettere della soluzione Sferico:
S Savona
F Firenze
E Empoli
R Roma
I Imola
C Como
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C R U E A R

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.