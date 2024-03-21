Rotondo come una palla nei cruciverba: la soluzione è Sferico
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rotondo come una palla' è 'Sferico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SFERICO
Curiosità e Significato di Sferico
Non fermarti alla soluzione! Conosci Sferico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sferico.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ventri a pallaIl pane rotondo della cucina polacca ed ebraicaTavolino rotondo da salottoPalla vuota di vetroGiocano con la palla ovale
Come si scrive la soluzione Sferico
Se ti sei imbattuto nella definizione "Rotondo come una palla", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 7 lettere della soluzione Sferico:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
C R U E A R
Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.