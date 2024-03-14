Il colpo senza rimbalzo del tennista

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il colpo senza rimbalzo del tennista' è 'Volée'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLÉE

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Perché la soluzione è Volée? Una volée è un colpo eseguito dal tennista che colpisce la palla prima che questa tocchi il terreno, senza rimbalzo. È una mossa utilizzata soprattutto a rete per mantenere il controllo dello scambio e sorprendere l’avversario. La precisione e la rapidità sono fondamentali per eseguire una buona volée. Questa tecnica richiede una buona coordinazione tra occhi, mano e piedi per indirizzare correttamente la palla e mantenere il punto sotto controllo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il colpo senza rimbalzo del tennista". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il colpo senza rimbalzo del tennista nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Volée

In presenza della definizione "Il colpo senza rimbalzo del tennista", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il colpo senza rimbalzo del tennista" conferma che la soluzione 'Volée' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Volée

V Venezia O Otranto L Livorno É - E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il colpo senza rimbalzo del tennista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Volée' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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