La Soluzione ♚ Tazza senza manico

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Tazza senza manico. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIOTOLA - SCODELLA

Curiosità su Tazza senza manico: Delle tazze speciali, il cui set è composto da una tazza con manico e coperchio ed una tazza senza manico (vedi foto). in commercio ve ne sono di diversi... Ciotola è il nome generico di contenitori per il cibo di forma semisferica. Di forma e dimensione legate all'uso e alle tradizioni locali sono realizzate con i materiali più vari: ceramica, porcellana, legno, vetro, arcopal, acciaio inox, alluminio. Quelle infrangibili sono realizzate in melammina o materiale plastico, quelle usa e getta in plastica leggera. Le caratteristiche di una ciotola sono: capacità di contenere liquidi, forma tondeggiante e panciuta, assenza di manici e piedini. Nel linguaggio comune, il nome ciotola viene anche, solitamente, utilizzato per indicare contenitori di cibo per cani domestici.

