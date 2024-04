La Soluzione ♚ Non l esegue da tempo il barbuto La definizione e la soluzione di 8 lettere: Non l esegue da tempo il barbuto. RASATURA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non l esegue da tempo il barbuto: La rasatura è un metodo comune di depilazione che consiste nella pratica di tagliare o asportare la barba, i baffi, i capelli o la peluria di qualsiasi parte del corpo usando un rasoio o qualsiasi altro strumento affilato, facendolo scorrere a livello della pelle. La rasatura è più comunemente praticata per rimuovere i peli del viso, ma può essere utilizzata come forma di depilazione delle gambe, delle ascelle, del pube e di ogni altra parete del corpo. La rasatura dei capelli in ambito religioso cristiano prende il nome di tonsura. Sostantivo Significato e Curiosità su: La rasatura è un metodo comune di depilazione che consiste nella pratica di tagliare o asportare la barba, i baffi, i capelli o la peluria di qualsiasi parte del corpo usando un rasoio o qualsiasi altro strumento affilato, facendolo scorrere a livello della pelle. La rasatura è più comunemente praticata per rimuovere i peli del viso, ma può essere utilizzata come forma di depilazione delle gambe, delle ascelle, del pube e di ogni altra parete del corpo. La rasatura dei capelli in ambito religioso cristiano prende il nome di tonsura. rasatura f sing (pl.: rasature) rimozione di peli Sillabazione ra | sa | tù | ra Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione Da radere Altre Definizioni con rasatura; esegue; tempo; barbuto; Si completa con il contropelo; Si esegue per posteggiare; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno; Punti fissi nel corso del tempo; Rivedersi dopo tanto tempo; Cosa del tempo passato; Cerca altre soluzioni cruciverba

RASATURA

