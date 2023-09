Il foro da cui non passa il cammello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il foro da cui non passa il cammello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRUNA

Significato/Curiosita : Il foro da cui non passa il cammello

Mirabella-garrani (rai radio 2, 1998) e che so' pasquale io (rai radio 2, 1999) il cammello di radio 2 (rai radio 2, 1999-2001) siamo se stessi (rai radio 2, 2006-2007)... Persona lo poteva fermare, la donna che lo amava.» (tagline del film) la cruna dell'ago (eye of the needle) è un film di richard marquand tratto dall'omonimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

