La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Assomiglia al cammello' è 'Dromedario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DROMEDARIO

Curiosità e Significato di Dromedario

Vuoi sapere di più su Dromedario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Dromedario.

Perché la soluzione è Dromedario? Il dromedario è un mammifero cammello con una sola gobba, noto per la sua resistenza nel deserto. Adatto a climi aridi, viene utilizzato come animale da trasporto e per il latte. La sua adattabilità lo rende simbolo di resilienza e sopravvivenza in ambienti ostili, rappresentando l’ingegno umano nel superare le sfide della natura. Un vero e proprio simbolo di resistenza nel deserto.

Come si scrive la soluzione Dromedario

Se ti sei imbattuto nella definizione "Assomiglia al cammello", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

R Roma

O Otranto

M Milano

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O V I C L I T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LEVITICO" LEVITICO

