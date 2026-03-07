Lo è lo studente che passa l anno

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è lo studente che passa l anno' è 'Promosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROMOSSO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è lo studente che passa l anno" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è lo studente che passa l anno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Promosso? Quando uno studente supera con successo le verifiche e le prove durante l'anno scolastico, può considerarsi che abbia raggiunto gli obiettivi richiesti e abbia dimostrato impegno e costanza. Questo risultato permette di avanzare al livello successivo senza dover ripetere l'anno. Il riconoscimento di questo progresso è importante per la motivazione e il percorso di crescita personale. In questi casi, si può dire che il ragazzo o la ragazza ha ottenuto un risultato positivo.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è lo studente che passa l anno" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è lo studente che passa l anno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Promosso:

P Padova R Roma O Otranto M Milano O Otranto S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è lo studente che passa l anno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

