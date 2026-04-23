Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo' è 'Letargo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETARGO

Perché la soluzione è Letargo? Il termine si riferisce a un periodo di inattività prolungata durante il quale un animale, tipicamente durante la stagione fredda, riduce significativamente le sue funzioni vitali. Questa condizione permette all'animale di conservare energia durante i mesi più rigidi, dormendo per lunghi periodi senza alimentarsi. La parola è spesso associata a specie che si preparano all'inverno, entrando in uno stato di riposo profondo. È un adattamento naturale che garantisce la sopravvivenza durante le stagioni avverse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Letargo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo" conferma che la soluzione 'Letargo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Letargo

L Livorno E Empoli T Torino A Ancona R Roma G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chi vi cade vi passa tutto l inverno dormendo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Letargo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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